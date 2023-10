Torna a casa ubriaco e picchia compagna e suocera | 24enne arrestato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRientra alae lasenza motivo. E’ accaduto a Casepesenna (Caserta), dove unè statodai carabinieri e condotto in carcere; a denunciarlo ai militari dell’Arma è stata ladi 22 anni. La coppia ha una figlia piccola. Il fatto è avvenuto di notte, quando ilsi è ritirato a, ed ha iniziato are la; in quel momento inc’era anche la madre della ragazza, che doveva accudire la nipotina e permettere alla figlia di andare a lavorare. Il giovane se l’è presa anche con la. A quel punto la 22enne, tra ...