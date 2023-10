Torino | Juric | 'Ho sbagliato io | ma faremo un grande campionato' E su Zapata e Buongiorno

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Alla vigilia di-Inter, il tecnico granata Ivanha così presentato la partita in conferenza stampa. "I giocatori che...

Commenta per primo Alla vigilia di- Inter, il tecnico granata Ivanha così presentato la partita in conferenza stampa. 'I giocatori che sono rimasti qui in questi giorni hanno lavorato molto bene, ho visto un grande ...

LIVE TMW - Torino, Juric: "Sanabria lo vedo soltanto oggi. Zapata Spero torni per la prossima" TUTTO mercato WEB

Torino, Juric: "Zapata Spero torni per la prossima! Sanabria si aggrega solo oggi" Fantacalcio ®

"Spero che la prossima giornata di campionato sia del Torino, che non vive un momento positivo. A me piace molto Juric, come interpreta la panchina del Toro. Spero possa dare una svolta a questa ...Edizione digitale · La Juve si prende il derby, Toro depresso: cosa ha raccontato la partita · Juve-Toro: vi spieghiamo le scelte di Allegri e Juric · Prima pagina di oggi ...