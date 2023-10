Torino-Inter | Willie Peyote contro Corona | il post sui social 10 anni dopo la canzone

Sabato pomeriggio si riparte con i campioni d'Italia in carica del Napoli a Verona, a seguire l'gioca ae in serata la Lazio fa visita al Sassuolo. Domenica si apre con Roma - Monza all'...

Video – Torino-Inter, i precedenti in casa granata Toro News

Campionato di Calcio Italiano 1960-1961. Il giorno 10 giugno 1961 si doveva giocare nella città di Torino un recupero di campionato, Juventus contro Inter. E l’Inter si dimostrava polemica contro la ...Il difensore olandese si racconta prima della sfida con l'Inter: «Il clima in squadra è buono, mister Juric è carico come sempre. Modello Sergio Ramos, ma il mio idolo è Ibrahimovic» ...