Torino-Inter | senza Zapata non scontato Sanabria in formazione

(Di venerdì 20 ottobre 2023)si giocherà domani alle 18, una delle notizie di oggi legate alla. Con l’asdel colombiano Juric è costretto a cambiarerispetto a quanto aveva fatto dal suo arrivo. ASPESANTE –vede mancare uno dei suoi protagonisti più attesi lato granata: Duvan. Il trauma elongativo al retto femorale sinistro annunciato oggi fa sì che non sarà convocato, un infortunio da valutare anche in vista delle prossime partite. Si pensava che potesse esserci il ritorno da titolare di Antonio, che martedì notte ha dato la vittoria al Paraguay contro la Bolivia col suo primo gol stagionale, ma non è ...

Sarà a disposizione dell'per la trasferta dei nerazzurri in casa del, ma è improbabile ...

Siamo in diretta! Si riparte, la vigilia di Torino-Inter: le ultimissime. Ospiti Borrelli e Tramontana Fcinternews.it

Miralem Pjanic, in una diretta su Instagram con Marialuisa Jacobelli, ha trattato diversi argomenti: dalla sua esperienza nella Capitale con la maglia della Roma a quella a Torino con la Juve ...La probabile formazione del Torino di Juric per la sfida contro l’Inter di Inzaghi: Pellegri unica punta, Sazonov in difesa Si torna in campo in Serie A! Nella nona giornata di campionato, ...