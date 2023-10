Torino-Inter | Inzaghi | “Granata ottima squadra | dovremo restare concentrati”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Simone, allenatore dell’, ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il. I nerazzurri sono attualmente al secondo posto della classifica di Serie A, a due punti dai cugini milanisti, attualmente in vetta. “Dopo la sosta la preparazione delle partite non è semplice, perché ho avuto i giocatori solo mercoledì, i sudamericani sono rientrati ieri. Sappiamo che incontreremo un’, con un allenatore che è il terzo anno che è lì. Ci vorrà un’domani – racconta il tecnico-. Sappiamo che torneranno una serie di partite, tutte importanti e difficili. I ragazzi sanno che avrò bisogno di tutti loro e chiaramenteavere una concentrazione e una voglia di fare molto alte“....

Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell', alla vigilia del ritorno della Serie A contro il. I dettagli Il tecnico dell'Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club. LE PAROLE ...

Juric pre Torino-Inter: “Due settimane positive, faremo un gran campionato” Toro News

Inter, Simone Inzaghi: "Torino e poi il tour de force: avrò bisogno di tutti" - Sportmediaset Sport Mediaset

Parla in maniera schietta del suo passo e del futuro Peer Schuurs: il centrale del Torino afferma che non era a conoscenza dell'interesse dell'Inter e conferma che rimarrà in Italia ancora per qualche ...Niente conferenza stampa della vigilia quest'oggi per Simone Inzaghi, che ha comunque anticipato i temi di Torino-Inter attraverso le domande dei giornalisti di Inter TV. Le parole ...