Torino-Inter | ballottaggio tra Frattesi e Barella | c’è un favorito ? SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) In vista di, Inzaghi sta ragionando sugli ultimi dubbi di formazione. La bagarre traha unper domani. ULTIME ? Meno uno. I nerazzurri vanno a caccia del riscatto dopo il mezzo passo falso col Bologna all’ultima prima della sosta. L’svolgerà nel pomeriggio la rifinitura per poi partire in direzione. nessun turnover per Simone Inzaghi, il quale si affiderà ancora a Lautaro Martinez in avanti, nonostante il Toro sia ritornato ad Appiano Gentile solamente nella giornata di ieri. Derby, invece, a centrocampo tra Nicolòe Davidecon quest’ultimo-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...