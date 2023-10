Torino | infortunio per Duvan Zapata | salta l’Inter Le sue condizioni

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tegola per il. La società granata ha infatti comunicato che l’attaccanteha riportato un trauma elongativo al retto femorale sinistro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’. Dunque il bomber colombiano, ex Atalanta, sicuramente salterà-Inter di domani, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ma il timore è chepossare anche più di una partita. Ed in questo momento in cui l’attacco delè poco prolifico è un guaio non da poco per Ivan Juric. SportFace.