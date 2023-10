(Di venerdì 20 ottobre 2023) Il 40enne aveva stuprato una donna ed era fuggito in Moldavia, suo paese d'origine. Successviamente era rientrato in Italia con una nuova identità

E sul luogo diche più lo ha: 'Piazza San Carlo, a due passi da casa mia. Amo passeggiare per la città con Roos, la mia fidanzata. Siamo insieme da 7 anni. La gente ci ferma, e la ...

Sparito da quasi dieci anni dopo la condanna per violenza sessuale, riappare a Torino e viene arrestato TorinoToday

Torino, catturato stupratore dopo 10 anni di latitanza ilGiornale.it

La Guardia di Finanza di Torino, dopo quasi un decennio di latitanza, ha catturato un uomo che dal 2014 risultava destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare cinque anni per violenza ...Per evitare una condanna per violenza sessuale era fuggito nel suo paese, la Moldavia, per rientrare con nuove generalità: si tratta di un 40enne arrestato, dopo quasi dieci anni di latitanza, dai mil ...