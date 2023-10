Torino | Brambati | «Spero che sia la loro giornata»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di Massimosul: «non vive un momento positivo. A me piace molto Juric,possa svoltare» Massimo, ex calciatore e procuratore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole sul. «che sia ladel, che non vive un momento positivo. A me piace molto Juric, come interpreta la panchina del Toro.possa dare una svolta a questa annata. Zapata fuori? E allora…(ride, ndr)»