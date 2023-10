Torino | 16enne investita e uccisa da un’auto mentre attraversa la strada

(Di venerdì 20 ottobre 2023) L'incidente mortale intorno alle 7 in corso Casale Incidente mortale aoggi, venerdì 20 ottobre 2023. Intorno alle 7 una giovane sedicenne di origini ucraine è morta dopo essere stata, dain corso Casale, in zona Madonna del Pilone. Dopo l’investimento il conducente del veicolo si è subito fermato sul posto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e polizia municipale per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, la ragazza con ogni probabilità stavando sulle strisce pedonali quando è stata travolta dall’auto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

