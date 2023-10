Tonali | «Scommettevo sul Milan | era un incentivo a vincere» Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 ottobre 2023): «sul, era un», scrive il Corriere dello Sport. Sandro ha confessato tutto domenica nell’incontro con Chiné, poi ha fatto lo stesso martedì dai pm di Torino: «Ho scommesso su piattaforme illegali e anche sul». Ma c’è un ma: «Ho sempre scommesso a». È questa la sua verità, e in Figc hanno deciso di crederci. Ma perché lo ha fatto? «Era un…» avrebbe detto il ragazzo durante la sua audizione, spiegando come la dipendenza dal gioco è stata tale da annebbiargli la vista. Nelle chat e nei dati estrapolati dal cellulare, non ci sarebbero al momento evidenze contrarie. Anche se l’analisi del materiale probatorio deve ancora concludersi. QUANTO RISCHIANicolò Fagioli ha ...