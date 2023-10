Tonali | Hodgson | «Il gioco d’azzardo un problema della società»

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le parole di Roy, tecnico del Crystal Palace, su Sandro: «Mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle» Roy, vecchia conoscenza del calcio italiano e tecnico del Crystal Palace, in conferenza stampa alla vigilia dell’impegno con il Newcastle ha risposto ad una domanda su. Di seguito le sue parole. «Mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle che devono affrontare questa situazione. Sappiamo che ilè unnella nostra. Non lo aiutiamo nel nostro sport poiché promuoviamo le scommesse. Abbiamo fatto grandi passi avanti con la droga e grandi passi avanti con l’alcol. Forse ile le scommesse saranno il prossimo argomento da ...

"Tonali Mi dispiace per lui e mi dispiace per il Newcastle che devono affrontare questa situazione. Sappiamo che il gioco d'azzardo è un problema nella nostra società. Non lo aiutiamo nel nostro spor ...