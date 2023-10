Tim Burton e Monica Bellucci | un amore da film | insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intanto lancia un appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Lui regista eclettico, lei diva oltre ogni tempo. Lui Tim, lei. Un set galeotto e undegno del grande. Alladeldi2023 le due stelle, che ormai fanno coppia fissa da febbraio quando Paris Match aveva svelato il colpo di fulmine sul set di Beetlejuice 2 – diretto da lui e interpretato da lei -, hanno sfilatosul reddel nuovodei Manetti Bros. Diabolik, chi sei? , in cui la diva ...

La coppia ha sfilato per la prima volta insieme sul tappeto rosso in occasione dell'anteprima del film ' Diabolik, chi sei' e non ha risparmiato ai fan neppure una dichiarazione d'amore pubblica

Monica Bellucci e Tim Burton, amore e red carpet (alla Festa del cinema di Roma) Vanity Fair Italia

Monica Bellucci: «Tim Burton Che bello girare un film con lui, la persona che amo» Corriere della Sera

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...È ufficiale e pubblico: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia. L’attrice italiana si è presentata mano nella mano sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, in occasione della presentazione ...