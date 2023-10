Ti ricordi… Franco Selvaggi | cuore granata | “La maglia del Toro ti rimane sempre È qualcosa che non si può spiegare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Facile facile: Hernandez al centro, Schachner che la tocca appena eche deve solo spingerla dentro, regalando alla vittoria del derby, 40 anni fa. E se per i tifosi delultimamente parlare di derby sta diventando indigesto per, 70 anni, ricordare le gare contro la Juve ine non solo ha un sapore dolce: “C’ero in quello dei tre gol in tre minuti, il più bello di tutti, poi ho fatto gol anche l’anno dopo al ritorno anche se Platini ha fatto doppietta, ma la Juve in generale mi portava bene, contro di loro ho fatto il primo gol in Serie A (con la Ternana ndr) e in carriera gliene ho fatti cinque”. Certo, il gol vittoria in un derby non si dimentica: “Una gioia immensa soprattutto per i tifosi, poi in quella stagione (1983 ...