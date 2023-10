Thiago Motta | «Zirkzee partitona con l’Inter Ma guai a specchiarsi»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nella conferenza stampa prima della gara tra Bologna e Frosinone,ha risposto anche alle domande su Joshua. In particolar modo dopo la partita con gol nell’ultima giornata contro. GRANDE PRESTAZIONE –torna sulla gara controche il suo Bologna ha pareggiato per 2-2, grazie anche alla rete di. Nel dettaglio, il tecnico si è soffermato proprio sul suo attaccante: «Spero per lui che non si specchi dopo la partita contro. In settimana ho visto che si è impegnato molto. Gli ho detto e continuo a dire che è un grande esempio per il gruppo perché lavora tanto e per questo, al di là del gol a San Siro, sta facendo prestazioni di altissimo livello». Inter-News - Ultime notizie e ...