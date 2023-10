Thiago Motta sulle parole di De Laurentiis | «Non è il mio presidente | zero commenti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La settimana scorsa, nel suo intervento alla Luiss, ildel Napoli, Aurelio De, aveva parlato del casting estivo per sostituire Spalletti facendo anche il nome di: «ne ho chiamati parecchi. Ho interrogato, ma non se l’è sentita. Ho chiamato Luis Enrique e meno male che è andato al Psg, guardate che risultati sta facendo» La risposta diè arrivata in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Frosinone. L’allenatore del Bologna ha ricevuto una domanda su queste affermazioni ma ha preferito non rispondere.si è limitato a dire: «Denon è il mio...