... un pentolino per ladella storta e una padella per far friggere la coda, l'invidia. Insomma ... nascosto nei miraggi, nei riverberi di luce, che colpisce allagli uomini e li conduce alla ...

Testa o croce, un team di ricercatori ha lanciato 350mila volte una moneta per studiarlo WIRED Italia

Rappresentative: testa o croce Sprint e Sport

Un pomeriggio come tanti ma non per un anziano 85enne, che ha rischiato di perdere la vita in pochi istanti in viale Croce Rossa, a Palermo. A soccorrerlo un carabiniere della Sezione Scorte che duran ...L'uomo ha rifiutato di essere condotto in ospedale e ha chiesto che fosse il carabiniere che lo aveva soccorso a riaccompagnarlo a casa ...