Tesla | 1 milione di auto consegnate in Europa

Un milione di Tesla vendute in Europa. Traguardo storico annunciato ufficialmente dal Marchio di Elon Musk, che domina il mercato delle auto elettriche, per numeri e prestigio. Una progressione ...Tesla raggiunge oggi un traguardo decisamente importante per la propria storia in Europa, ha infatti tagliato il primo milione di vetture consegnate sul terri ...