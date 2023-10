Terrorismo | Piantedosi | Monitoriamo alcuni soggetti vicini all' Isis - Attenzione alta sui lupi solitari e rischio emulazione

(Di venerdì 20 ottobre 2023) 'sui' 'Non esistono al momento nel sistema di intelligence e della prevenzione possibilità di eventi nell'immediatezza che siano legati in modo ...

'Attenzione alta sui lupi solitari e rischio emulazione' 'Non esistono al momento nel sistema di intelligence e della prevenzione possibilità di eventi nell'immediatezza che siano legati in modo ...

Schengen è in crisi, l'Europa accelera sui rimpatri - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

"Un conto è il contrasto all'immigrazione irregolare e un conto è il contrasto al terrorismo: l'arrivo via mare ci consente di intercettare in maniera più efficace tutti i personaggi che si dovessero ...«Un conto è il contrasto all’immigrazione irregolare e un conto è i contrasto al terrorismo: l’arrivo via mare ci consente di intercettare in maniera più efficace, come è avvenuto, tutti i personaggi ...