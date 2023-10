Terrorismo | Piantedosi | Monitoriamo alcuni soggetti vicini all' Isis | Attenzione alta sui lupi solitari e rischio emulazione

Così il ministro dell'Interno, Matteo, a Radio Rai Uno in merito alla decisione di intensificare i controlli italiani ai confini con la Slovenia. .

Terrorismo, Piantedosi: "Monitoriamo alcuni soggetti vicini all'Isis" | Mattarella: "I germi dell'odio alimentano minacce contro la libertà" TGCOM

"L'arrivo via mare ci consente di intercettare in maniera più efficace, come è avvenuto, quei personaggi che si dovessero presentare in quella rotta. (ANSA) ...Minacce terrorismo e aggressioni alle libertà alimentate ma diritti fondamentali costituzionali vanno garantiti ...