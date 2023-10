Terrorismo | i soggetti sotto controllo in Italia e gli obiettivi sensibili Piantedosi rassicura | “Nessuna minaccia imminente”

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Innon ci sono minacce relative alimminenti. Torna ad assicurarlo il governo, questa volta attraverso le parole del ministro dell’Interno, Matteo, intervenuto a Giù la maschera, su Rai Radio 1. “Voglio confermare – afferma il ministro dell’Interno – un messaggio di sostanziale tranquillità, legato al fatto che non esistono al momento notizie sulla possibilità di eventi nell’immediatezza, legati alle organizzazioni terroristiche internazionali”.: non ci sono minacce terroristiche inQuesto non vuol dire che non vada tenuta alta l’attenzione,linea. Anche perché, “come dimostra quanto è successo in altri Paesi europei, esiste unaun po’ più indefinita: ...

Quello che è emerso fino a ora è che non esisterebbe un'organizzazione sul territorio nazionale che in qualche modo li coordini e li organizzi.' 'Sono, come dimostrano anche gli arresti a ...

"Sono soggetti, come dimostrano anche gli arresti a Milano, che hanno dei collegamenti - ha spiegato - prevalentamente fondati sull'utilizzo della rete, anche con organizzazioni dei Paesi d'orgine."Un conto è il contrasto all'immigrazione irregolare e un conto è il contrasto al terrorismo: l'arrivo via mare ci consente di intercettare in maniera più efficace tutti i personaggi che si dovessero ...