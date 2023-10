Terremoto nel Pd sul Ponte sullo Stretto Opportunità | dem spaccati sul progetto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Anche nel Partito Democratico qualcuno è a favore del. A parlare delfortemente voluto dal vicepremier Matteo Salvini è Antonello Cracolici, esponente di spicco del Pd siciliano e presidente della Commissione Antimafia dell'Ars: «Ilse si fa è un', parliamo, alla fine, di una strada e una strada non è né di destra né di sinistra, non ci può essere ideologia». L'intervento all'Assemblea regionale di Confcooperative a Palermo non è passato inosservato in casa dem e subito ha preso il via un nuovo. «Le dichiarazioni dell'onorevole Antonello Cracolici, favorevole alla costruzione del, sono ...