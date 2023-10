Tennis | Nadal preoccupa i tifosi in tutto il mondo | arriva l’annuncio

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La notizia su Rafaeltutti gli amanti dellascia i suoi sostenitori veramente senza parole. Ormai sono passati diversi mesi da quando Rafaelsi è fermato a causa di un infortunio che l’ha colpito a metà gennaio giocando contro Mackenzie McDonald. Le speranze erano che si sarebbe dovuto fermare al massimo otto settimane, con la speranza di ritornare anche un pò prima, senza però forzare i tempi. Poi però rendendosi conto della situazione ha dovuto rinunciare ai suoi tornei: Monte Carlo, Barcellona, Madrid e Roma e sopratil Roland Garros 2023. Rafa aveva quindi annunciato che sarebbe tornato nel 2024 o al massimo per le Finals di Coppa Davis, in programma a Siviglia a fine novembre. La speranza di tutti i suoi sostenitori era proprio quella ...

... per volere di quattro membri della squadra didell'Università di Harvard (tra cui Dwight ... superare le statistiche delle sue eterne nemesi Roger Federer e Rafa. Nella classifica dei 100 ...

Tennis, Rafael Nadal: "Non posso dire ora se tornerò in Australia. Sono su un terreno sconosciuto" OA Sport

Rafael Nadal: Recupero in corso ma la data del ritorno rimane un ... LiveTennis.it

L'anno scorso, il campione serbo non aveva partecipato alla United Cup. Era invece presente lo spagnolo Rafael Nadal che questa volta ha dato forfait. Il 37enne maiorchino tenterà un ultimo ritorno in ...Carlos Alcaraz non potrà partecipare agli Swiss Indoors di Basilea a causa di un infortunio. Questa assenza conferma le preoccupazioni espresse da Roger Federer in precedenza.