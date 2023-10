Tennis | Nadal allontana il rientro | “Non esiste una data | valuto di giorno in giorno”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Non c’è ancora unadi ritorno. Non in Coppa Davis perché siamo eliminati e perché a novembre non sarebbe stato possibile.perperché non ho la capacità di sapere come sarà il mio corpo tra pochi mesi. La mia prima opzione ora sarebbe a gennaio, in Australia, ma non ne sono sicuro”, Rafanon vuole fissare unper il suoin campo, dopo l’operazione all’anca che lo ha portato ad una sosta prolungata. Il 37enne maiorchino ha parlato a margine di un incontro pubblico al “Museo del Traje” a Madrid, dove presentava la sua linea di integratori alimentari. La notizia ha fatto il giro dei media spagnoli ed ha destato apprensione tra i suoi fan sul web. “Posso allenarmi un po’ di più ...