Tendenze nell’industria cosmetica | packaging di lusso per prodotti esclusivi

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Pubblicato il 20 Ottobre, 2023 L’importanza della prima impressione è testimoniata da innumerevoli studi di marketing, ma è ancora più rilevante nel settore della cosmesi. L’immagine del prodotto, la sensazione diche si prova al tocco della boccetta, l’aspetto elegante e luminoso attraggono i consumatori verso uno specifico prodotto e legano la loro idea di bellezza a un marchio che diventerà il preferito. In questa dinamica, c’è una tendenza che emerge chiaramente: ilin vetro. Prestigioso, delicato, ecosostenibile, questo materiale ha tutte le carte in regola per essere adorato dagli appassionati del mondo beauty. Il vetro come sostituto di altri materiali Per comprendere il motivo per cui il vetro stia diventando velocemente un alleato del settore cosmetico, è fondamentale confrontare le sue caratteristiche peculiari con ...