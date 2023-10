Temporali e vento forte in Toscana | allerta gialla fino al pomeriggio di sabato 21

Lo fa sapere il Comune, precisando che l'allerta riguarda il rischio idrogeologico, idraulico,forte. Palazzo Marino suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei ...

Prosegue allerta per temporali, rischio idraulico, forte vento e mareggiate Toscana Notizie

Dopo il vento forte, i temporali: prosegue l'allerta gialla sulla Puglia BariToday

(Adnkronos) - Non si attenua il maltempo sull'Italia. Anche domani, sabato 21 ottobre, molte Regioni saranno flagellate da temporali, piogge, raffiche di vento e mareggiate. L'allerta meteo per la ...I temporali, che si sono sviluppati in maniera organizzata da ponente a levante, riversando grandi quantitativi di pioggia soprattutto in mare, accesi da raffiche di vento che hanno superato i 160 ...