Tavolata con 203 sedie vuote per gli ostaggi di Hamas

(Di venerdì 20 ottobre 2023) A via Catalana, nel quartiere ebraico di Roma, è stata allestita unagigante con 203, in riferimento aglirapiti e tenuti prigionieri daa Gaza. L'iniziativa, promossa dalla comunità ebraica di Roma, si è svolta poche ore prima dell'inizio dello Shabbat. «L'auspicio - fa sapere la comunità ebraica - è che il prossimo Shabbat lo si possa passare tutti insieme».

... accanto alla Sinagoga, dove questa mattina è stata imbandita unaper ricordare i ... Non ci sono segnaposti, ma un manifesto dietro ogni sedia,la foto di ognuna delle persone in ostaggio ...

la Comunità ha allestito una «tavolata» imbandita davanti alla Sinagoga in occasione dello Shabbat, per ricordare «i nostri duecento fratelli israeliani che sono ostaggio di Hamas, che vorremmo ...AGI - Nel quartiere ebraico di Roma, nella zona del portico d'Ottavia, è in corso una "tavolata" imbandita davanti alla Sinagoga in occasione dello Shabbat, per ricordare come precisa all'AGI un ...