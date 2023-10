Tale e quale show 2023 | Scialpi non canta perché senza voce video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La quinta puntata del 20 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato l’ennesima sorpresa, dopo l’infortunio di Maria Teresa Ruta:completamentee impossibilitato are. Ilnte avrebbe dovuto interpretare Nick dei Cugini di Campagna, con il mitico brano Anima Mia. Purtroppo, a causa di una raucedine che si è protratta più del previsto,non si è potuto esibire. Ha tentato qualsiasi cosa per far tornare la, comprese le punture di cortisone, masuccesso. Lo farà però la prossima settimana. first appeared on Ascolti Tv Blog.