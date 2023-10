Tale e quale show 2023 | Lorenzo Licitra è Alex Baroni video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La quinta puntata del 20 ottobre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione del bravo cantante, nei panni di, con il brano Cambiare. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Morgan” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Non si può dire chenon abbia cantato benissimo, raggiungendo le stesse note che riusciva a raggiungerecon la sua incredibile vocalità. Se dobbiamo però parlare del timbro in senso stretto, non era somigliantissimo. Però una buonissima esibizione. Potete vedere l’esibizione di ...