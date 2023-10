Tale e quale show 2023 | Guenda Goria è Elettra Lamborghini video e gallery

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La quinta puntata del 20 ottobre di2022, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’esibizione dial posto della mamma, Maria Teresa Ruta – che si è infortunata a causa dell’imitazione della scorsa settimana -, nei panni di, con il brano Pistolero. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Morgan” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto. Somiglianza non ce n’era, ma va detto che la poveraè entrata in gioco all’ultimo momento e non ha avuto tempo di provare. Apprezziamo il tentativo. Potete vedere l’esibizione di Maria Teresa Ruta di stasera nel ...