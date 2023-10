Tale e Quale Show 2023 | chi ha vinto ieri sera? Classifica dopo la puntata di venerdì 20 ottobre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Nuovo imperdibile appuntamento conche ha messo in archivio un’altra. Ma cosa è successo? Chi è stato il vincitore della? Il programma di Carlo Conti del resto si conferma essere uno dei più seguiti della settimana. Ecco allora cosa è successo nell’ultimo appuntamento andato in ondaha visto protagonisti ancora una volta ilnto e il divertimento. Imitazioni, più o meno riuscite, intervallate dai soliti siparietti tra Goggi, Malgioglio e Panariello. Alla guida del programma sempre lui, Carlo Conti sempre a fare da raccordo e a serrare le fila per una macchina organizzativa che non solo funziona, ma ormai va in autonomia. Vediamo dunque ...