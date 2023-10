Tajani | Con Tunisia memorandum per rafforzare migrazione regolare contro trafficanti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Agenzia Vista) Tunisi, 20 ottobre 2023 “L'Italia firmerà oggi und'intesa con la"perlal'imir, quindi contri idi esseri umani". Lo ha detto oggi a Tunisi il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio. "Vogliamo dare lavoro a persone che vogliono essere impegnate, che sono formate e che non andranno in giro per l'Italia ma andranno direttamente a lavorare in agricoltura o nell'industria", ha aggiunto il titolare della Farnesina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev