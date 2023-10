Tabellone Atp Anversa 2023 | Tsitsipas prima testa di serie | Nardi esordisce contro Thiem

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Ildel torneo Atp di, che andrà in scena nella città belga da lunedì 16 a domenica 22 ottobre. A guidare il seeding è il greco Stefanos, favorito numero uno per la vittoria finale della competizione, anche se dovrà fare i conti con Jan-Lennard Struff, Aleksandr Bublik ed Arthur Fils. Un solo italiano presente nel, Luca, che farà il suo esordioun ex top-ten come l’austriaco Dominic. Ecco ilcompleto del torneo di. MONTEPREMI COPERTURA TVATP 250QUARTI DI FINALE (1)vs (5) Hanfmann (4) Fils vs (8) Varillas (3) Bublik b. (Q) Mpetshi ...