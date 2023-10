Sventa un borseggio | picchiato a sangue; 2 volontari di Limbiate evacuati da Israele con volo militare | ANTEPRIMA

Sventa un borseggio, picchiato a sangue; 2 volontari di Limbiate ... Il Notiziario

La polfer di Milano Centrale: arresti in flagranza per furto e recupera ... CO Notizie - News ZOOM

La nuova edizione del Notiziario si apre con la notizia sconcertante di un giovane di Paderno Dugnano picchiato a sangue per avere sventato il furto da una borsetta di una donna. Scoppia la guerra tra ...Hanno le "scorte", spesso armate e ora ci sono anche le taglie contro i volontari: le borseggiatrici di Milano preoccupano sempre di più ...