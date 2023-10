Supplenze ATA PNRR al 31 dicembre | collaboratore scolastico che già lavora su supplenza breve non può accettare Diverso il caso del completamento orario

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Da ieri 16 ottobre le scuole sono autorizzate ad attivare i contratti ATA, l'organico aggiuntivo di personale ATA per il quale è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro perfino al 312023 nelle scuole in cui sono in essere i progetti legati ale che hanno fatto richiesta di personale aggiuntivo. L'articolo .

...incarichi temporanei all'organico aggiuntivoPNRR, previsto dal decreto PA bis. La richiesta del Sindacato arriva a seguito di segnalazioni in merito a una 'difforme assegnazione delle'.

Supplenze ATA PNRR al 31 dicembre, collaboratore scolastico che già lavora su supplenza breve non può accettare Orizzonte Scuola

Organico temporaneo PNRR: l'attribuzione delle supplenze ATA si ... FLC CGIL

Sciopero venerdì 20 ottobre: bus, treni, aerei, scuole e ospedali a rischio stop. Altra giornata di passione domani per pendolari e viaggiatori per lo sciopero generale di 24 ore indetto ...La Uil Scuola Rua, in una nota a firma del segretario nazionale Paolo Pizzo, chiede un intervento del Ministero per chiarire alcuni aspetti ...