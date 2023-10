Superbonus | scadenze e aliquote

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – Si avvicina la scadenza del 31 dicembre 2023, una data che segna il termine della possibilità di beneficiare delal 110% per la maggior parte dei beneficiari. Con il termine di fine anno, per la maggior parte degli interventi che rientrano nell’agevolazione edilizia, si conclude l’applicazione della maxi aliquota introdotta dal decreto Rilancio. Lo stesso vale per ilal 90%. Per le villette e le unifamiliari il destino delè segnato, mentre i condomini potranno proseguire i lavori fino al 2025, ma con una progressiva riduzione dell’agevolazione. Una data che i contribuenti impegnati neldevono segnare in calendario è la scadenza del 31 dicembre 2023. Il termine è importante innanzitutto per chi realizza lavori in villette o unifamiliari. Chi ha già ...