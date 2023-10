Sua figlia ha fatto un incidente | mi dia 500mila euro | finto carabiniere truffa un' anziana

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Un'altra personaè finita vittima di unadi un funto carabinieri. Si era presentato come il "maresciallo Volpe", raccontando a una donna di 75 anni di Cremona che laera stata coinvolta in unstradale. Così, il sedicente militare, un uomo napoletano di 40 anni, è...

...lalinea indipendente di abbigliamento per bambini, seguita da alcune collaborazioni con altri marchi. Nell'ottobre 2018 è diventata direttore creativo del marchio M Missoni . Designer ed'...

'Sua figlia ha fatto incidente',anziana truffata di 500mila euro Agenzia ANSA

«Sono il maresciallo Volpe, sua figlia ha avuto un incidente»: anziana truffata per 500mila euro ilmessaggero.it

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - È disponibile su tutte le piattaforme digitali, Dimora Naturale, un brano pubblicato a sorpresa a solo una settimana ...I suoceri prendono la nipote e malmenano la nuora lasciandola in mezzo la strada. Identificati, catturati e tratti in arresto per i reati di rapina e lesioni personali. #cronaca #attualità #latinacron ...