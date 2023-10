“Sua figlia ha fatto incidente” | truffa da 500mila euro ai danni di un’anziana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi era presentato come il 'maresciallo Volpe' e, con il classico trucco di raccontare che laera stata coinvolta in unstradale, era riuscito a prendere adi 75 anni cremonesetra denaro contanti e preziosi. È stato arrestato dagli agenti della polizia di Cremona e Napoli che hanno eseguito un'ordinanza di custodia in carcere emessa a carico di un napoletano di 40 anni, accusato di furto in abitazione aggravato commesso a Cremona il 18 settembre.