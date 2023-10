Su Palestina e Israele regna il pensiero unico | la disumanità si è fatta sistema

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 ottobre 2023) di Enza Plotino E’ uno sporco lavoro! Ma qualcuno lo deve pur fare. La strategia omicida del mainstream e di una “società dello spettacolo” di cui parlava nel 1967 il filosofo Guy Debord, che mette in scena unconservatore e reazionario a reti unificate e una rappresentazione della società falsamente unita, ma realmente divisa, logorata e separata in casa, va disvelato e condannato in ogni sua forma. I mezzi di informazione veicolano il mainstream in modo capillare inondando delogni angolo dei social, ogni programma televisivo. E’ toccato alla guerra Russia-Ucraina, laddove gli ospiti di tutti i più imbarazzanti programmi televisivi, gli ospiti di sinistra che avrebbero potuto inavvertitamente nominare il popolo russo vittima anch’esso della guerra, dovevano fare “abiura” con la frase di ...