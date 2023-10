... creando problemi a lavoratori ee danneggiando ambiente e commercio, è un atto criminale ... che ha definito lacome 'l'ennesimo capitolo di un'eco - follia inutile e fine a se stessa'...

Studenti in protesta: “Vogliamo giustizia sociale. Solo il 60% dei neolaureati trova lavoro” Orizzonte Scuola

Torre del Greco, lavori e doppi turni: protesta degli studenti del liceo De Bottis ilmattino.it

Carenza di alloggi per gli studenti universitari: a Verona le richieste sono in aumento e servono investimenti strutturali.Dopo tre settimane di mobilitazione con le tende per protestare contro il 'caro affitti' oggi nuovo corteo a Roma del collettivo Cambiare Rotta della Sapienza, con i movimenti per la casa, Asia Usb e ...