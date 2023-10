Studenti bruciano modellino del ponte sullo Stretto davanti al ministero delle Infrastrutture | cori contro Salvini

(Di venerdì 20 ottobre 2023) “Soldi alla casa, non alla guerra”, con questo motto glidi Cambiare rotta, ieri, hanno dato vita a un corteo al fianco dei movimenti per il diritto all’abitare,il caro affitti e per la Palestina. Partiti dalla Sapienza i giovani sono arrivati sotto ildell’guidato da Matteocon fumogeni rossi, e hanno bruciato undel: “La grande opera da fare è dare casa alla gente”. Ora “studentati pubblici e case popolari per tutte e tutti”, il grido deglirivolti apromettendo che porteranno avanti le loro rivendicazioni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Soldi alla casa, non alla guerra", con questo motto glidi Cambiare rotta, oggi hanno dato vita a un corteo al fianco dei movimenti per il diritto all'abitare, contro il caro affitti e per la Palestina.

Studenti davanti Mit, bruciano modellino Ponte Stretto Agenzia ANSA

Studenti del Manzoni di Milano, 'bello quando brucia Tel Aviv' Agenzia ANSA

"Soldi alla casa, non alla guerra", con questo motto gli studenti di Cambiare rotta, oggi hanno dato vita a un corteo al fianco dei movimenti per il diritto all'abitare, contro il caro affitti e per l ...(LaPresse) Il corteo per il diritto all’abitare, organizzato a Roma, ha fatto capolinea davanti al ministero delle Infrastrutture e dei ...