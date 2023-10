Star Wars | Matthew Vaughn sul reboot che vorrebbe realizzare assolutamente

Leggi su screenworld

(Di venerdì 20 ottobre 2023)ha detto cheoccuparsi di undicon una nuova famiglia Skywalker come protagonisti, a patto di poter avere pieno controllo creativo. Ecco cosa è stato dichiarato al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz. Il famoso regista britannico è stato incalzato dal presentatore del podcast riguardo la possibilità di dirigere un nuovo capitolo della saga creata da George Lucas.ha replicato che lo farebbe solo se gli venisse data l’occasione di far ripartire la storia da capo con un. Ciò che gli piacerebbe fare sarebbe poter mettere le mani su personaggi iconici come Luke Skywalker e Darth Vader e poterli reinventare da capo, rimaneggiare e dare ai fan qualcosa di nuovo. Ha infatti dichiarato: “Direi, ...