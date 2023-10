Sportiello si fa male | contro la Juve gioca Mirante

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Milan, emergenza portieri con la squalifica di Maignan Sarà assente per squalifica Maignan, espulso nel finale rocambolesco con il Genoa. Ma sarà assente anche, il secondo portiere del Milan, che ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di scendere in campo al rientro dalla sosta. Chi giocherà, allora,lantus? La risposta è da ritrovarsi in Antonio, il terzo portiere dei rossoneri, al suo esordio stagionale. Al Milan dalla stagione sportiva 2021/2022,ha collezionato lo scorso anno una presenza in campionato. A meno che, quellail Genoa, non sia l'unica presenza tra i pali per Olivier Giroud…