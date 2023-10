Spaccio e soldi falsi | 30enne avellinese resta ai domiciliari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiagli arresti domiciliare il, L.R, fino a qualche giorno fa studente universitario incensurato, fermato dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino con 68 grammi di marijuana nascosti nel bagagliaio dell'auto, oltre ad una bustina con flaconcini di Thc e 53 banconote da 50 euro false. Alla perquisizione domiciliare, gli Agenti hanno scoperto anche altre somme di denaro nascoste per un totale di 111mila euro in contanti e cinque panetti di droga di cui tre nascosti dietro al frigorifero. L'uomo questa mattina, assistito dal legale Gerardo Santamaria, ha confermato le dichiarazioni rese dopo il fermo, ammettendo di spacciare grazie agli approvvigionamenti che trovava con contatti che non conosceva. Tutto andava avanti da circa un anno per ragioni economiche