S&P conferma rating Italia BBB | crescita Pil rallenta nel 2023-2024

Leggi su italiasera

(Di venerdì 20 ottobre 2023) (Adnkronos) – L’agenzia S&Poggi ilBBB sull’con un outlook stabile. Annunciando la decisione l’agenzia sottolinea come in“laeconomica rallenterà nele nel” per via “dell’aumento dei risparmi del settore privato, dell’inasprimento delle condizioni creditizie, delmento della produzione e dell’indebolimento del commercio globale”. S&P stima che “entro il 2025 ladel Pil reale dell’tornerà al di sopra dell’1%, aiutata dall’accelerazione nell’implementazione dei fondi Next Generation EU, che a nostro avviso probabilmente si estenderà oltre il 2026”. “Il risanamento del bilancio sarà più graduale di quanto previsto in precedenza a causa ...