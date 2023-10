Sostenitore del terrorismo Greta Thunberg indigna Israele | la reazione è rabbiosa

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Scontro aperto tra. «Chiunque in futuro si identificherà consarà, a mio avviso, undel», è questa ladi un portavoce dell'esercito israeliano Arye Sharuz Shalicar, che, parlando con Politico, si è scagliato contro la famosa attivista del clima che oggi ha affermato che «il mondo deve alzare la voce e chiedere un cessate il fuoco immediato, giustizie e libertà per i palestinesi e tutti i civili coinvolti». Inoltre, ha condiviso sul suo Instagram il post di gruppo pro palestinese tedesco che esorta «all'zione contro il genocidio a Gaza». Per il portavoce dell'esercito israeliano, interpellato dal sito americano, «quello chesta ...

... Arye Sharuz Shalicar , intervistato da Politico , ha commentato in maniera molto dura: 'Chiunque si identifichi con Greta in qualsiasi modo in futuro, a mio parere, è unterrorismo. ...

Stagione 2023/2024 - Le nuove tessere della Cineteca di Bologna Cineteca Bologna

Del Genio: "Sono sostenitore di Garcia ma spero di diventare un ... CalcioNapoli24

Scontro aperto tra Greta Thunberg e Israele. «Chiunque in futuro si identificherà con Greta Thunberg sarà, a mio avviso, un sostenitore del terrorismo», è questa la reazione di un portavoce ...La Lega convoca tutti i suoi sostenitori a Milano per manifestare contro il fanatismo ... Matteo Salvini rilancia parlando di minaccia in Italia e legando il tema del terrorismo a quello dei migranti.