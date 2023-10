Sorrento-Benevento | probabili formazioni e dove vederla in tv

(Di venerdì 20 ottobre 2023) Le possibili scelte di Vincenzo Maiuri e Matteo Andreoletti per la gara tra, valida per la 9^ giornata del girone C di Serie C

, le probabili formazioni Per la sfida al, Mauri confermerà il suo 4 - 3 - 3 con Ravasio, Scala e Vitale in avanti. Andreoletti invece, in campo con il 3 - 4 - 1 - 2 a ...

Sorrento-Benevento, rivivi la conferenza stampa di Andreoletti Ottopagine

Sorrento-Benevento, Andreoletti: Vedo miglioramenti, nessun recupero ilmattino.it

Il Benevento vuole mettere fine al mini ciclo senza vittorie. Domani contro il Sorrento comincerà un trittico di partite cruciale nella stagione; dopo i costieri i giallorossi sfideranno ancora in ...Oggi, sabato e domenica squadre del girone C di Serie C in campo per la nona giornata. Si comincia con gli anticipi di Monopoli e Picerno, dove Virtus Francavilla e Messina proveranno ad incamerare pu ...