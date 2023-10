Sondaggio in Israele | cosa dovrebbe fare Netanyahu

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 ottobre 2023)in, il premierè sotto attacco. L'80 per cento degli israeliani ritiene che il Primo Ministro Benjamindebba assumersi pubblicamente la responsabilità per le sconcertanti mancanze che hanno portato all'attacco devastante di Hamas il 7 ottobre, secondo und'opinione del quotidiano Maariv. I capi dell'IDF e dello Shin Bet si sono già assunti tale responsabilità, così come il ministro della Difesa e il ministro delle Finanze. Secondo il, l'80% degli israeliani sostiene cheseguire l'esempio, compreso il 69% di coloro che hanno votato per il partito Likud del premier alle elezioni dello scorso anno. Solo l'8% dell'opinione pubblica pensa, invece, che non ...