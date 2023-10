Snowboard | raduno per le Nazionali di parallelo e snowboardcross tra lo Stelvio ed Saas Fee

(Di venerdì 20 ottobre 2023) La stagione invernale è alle porte: a breve scatteranno tutte le Coppe del Mondo, tra queste anche quelle delloe dellocross, due discipline che negli anni hanno regalato grandi gioie ai colori azzurri. Una folta pattuglia di italiani sarà inallotra il 23 e il 27 ottobre: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Michele Godino, Filippo Ferrari, Devin Castello, Luca Abbati, Niccolò Colturi, Michela Moioli, Marika Savoldelli, Sofia Groblechner, Caterina Carpano, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. Trasferta svizzera invece per il: Daniele Bagozza, Edwin Coratti, Mirko Felicetti, Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Marc Hofer, Elisa Caffont, Lucia Dalmasso, Nadya Ochner e Jasmin Coratti ...

L'esordio della Coppa del Mondo è sempre più vicino: appuntamento il 28 e 29 ottobre per lo sci alpino nella classica apertura di Soelden. Le varie nazionali italiane ovviamente si stanno preparando a ...Sono sedici i convocati del direttore tecnico Cesare Pisoni per il raduno delle squadre di Coppa del mondo e Coppa Europa di parallelo, in programma a Saas Fee (Svi) da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre.