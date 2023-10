Sinergia | salute e benessere | San Pio e Asl Benevento insieme per il cittadino

Leggi su anteprima24

In occasione della Campagna di Prevenzione, promossa dall'Azienda Sanitaria Locale di, "Mi voglio bene", l'ASL e l' Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale San Pio dimettono in campo una serie di iniziative congiunte per informare e sensibilizzare la popolazione sull'offerta sanitaria per la prevenzione e la cura dei tumori. Infatti, il "tour" per la prevenzione dei tumori, promosso dall'ASL disu tutto il territorio provinciale, farà tappa al Presidio Ospedaliero di Sant' Agata, dal giorno 23 al 27 ottobre prossimo. Nello spazio antistante l'Ospedale Sant'Alfonso Maria de' Liguori, gli operatori della ASL dieffettueranno gratuitamente, in poliambulatori mobili, screening oncologici e forniranno le informazioni utili per quanti hanno necessità di ...